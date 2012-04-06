Еврейская община просит Януковича вмешаться в конфликт

Еврейская религиозная община Киева и главный раввин Украины Моше Асман просят Президента Украины Виктора Януковича как гаранта Конституции вмешаться в конфликт, возникший вокруг создания Киевского еврейского общинного центра.

Об этом говорится в открытом письме к Президенту Украины, переданном УНИАН Еврейской религиозной общиной Киева.

М.Асман отмечает, что в настоящее время в г. Киеве постоянно проживают около пятидесяти тысяч евреев, которым необходим центр еврейской самоидентификации – Киевский еврейский общинный центр. На территории Украины находится большое количество святых мест для евреев всего мира. Ежегодно сотни тысяч иностранцев посещают Киев - паломники, туристы, предприниматели, для которых, необходим единый информационно–духовный Центр в столице Украины. Подобные центры существуют во всех без исключения европейских столицах, говорится в письме.

По словам главного раввина Украины, «более десяти лет представители нашей общины обращаются с ходатайствами к Киевским властям, с просьбой передать одно из помещений, принадлежавших нашей общине до революции, для создания Общинного центра. В настоящий момент, этот вопрос не решен, а острая необходимость в создании Общинного центра существует уже много лет».

М.Асман сообщает, что в связи с этим, в 2010 году наша община заключила договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Интернешенел Бизнес Парк" (ООО "ИБП") о строительстве Киевского еврейского общинного центра в рамках многофункционального комплекса на ул. Ползунова в Соломенском районе г.Киева. В состав Еврейского культурного центра должны были войти: просветительский блок - синагога, библиотека, музей истории евреев Киева, воскресная школа, школа искусств; гуманитарный блок - программа медицинской помощи малообеспеченным, центр раздачи пайков, благотворительная столовая, духовно-реабилитационный центр для пожилых людей.

«А сегодня, в канун праздника Песах, праздника нашей свободы и освобождения из рабства, мы получили информацию, что проект находится под угрозой срыва, так как КГГА пытается отобрать строительную площадку у ООО "ИБП", заключившей с нами договор», - отмечает М.Асман.

По мнению авторов письма, «подобные действия городских властей наносят вред не только имиджу города, но и всего государства, так как именно Вы, во время последнего визита в Иерусалим подчеркнули, что Украина и Израиль должны разработать механизмы усиления своего двустороннего сотрудничества. Власти города Киева и прокуратура не должны идти против воли Президента, подрывать его авторитет и старания по усилению связей между Украиной, Израилем и Европейским Содружеством».

Еврейская религиозная община Киева и главный раввин Украины просят В.Януковича как гаранта Конституции «вмешаться в ситуацию и не лишать многотысячную еврейскую общину Киева возможности обрести свой - Киевский еврейский общинный центр».