На Майдане снова появились палатки (фото)

Акция проходила под лозунгом "Готовь палатку весной". В ней приняли участие около 150 человек.

Участники акции установили на Майдане 15 палаток, которые простояли на главной площади Киева 40 минут.

В отличие от акции 22 марта, когда ее участников разогнала милиция, в этот раз правоохранители не мешали ее проведению. Как сообщили организаторы, заявка на проведение акции была послана в КГГА заблаговременно.

Как пишет издание «Тиждень», участники действа тренировались складывать и раскладывать палатки на скорость. «Пока милиционеры успеют добежать, палатка должна быть разложенной», - объяснил один из них. В перформенсе приняли участие представители организаций из разных уголков Украины.

Как известно, к кампании ВСТАВАЙ! присоединились молодежные организации партий ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», УДАР, Фронт змин и прочие.