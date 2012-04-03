Сомалийские пираты отпустили судно с украинцем на борту

По сообщению Посольства Украины в Исламской Республике Иран, 2 апреля захваченное пиратами судно Eglantine было освобождено из плена и в настоящее время следует в безопасный порт.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, по данным посольства, состояние здоровья украинского моряка, который входит в состав экипажа указанного судна, удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Иране и Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, 26 марта недалеко от Мальдивских островов сомалийскими пиратами было захвачено торговое судно Eglantine (флаг Боливии), среди членов экипажа есть гражданин Украины.

На борту судна находятся 23 члена экипажа, из которых 11 - иранцы, 10 - филиппинцев, 1 - индиец и один гражданин Украины.