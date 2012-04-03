Эксперт считает, что западный бизнес сделал ставку на Киев

Главе КГГА Александру Попову и его команде удалось представить Киев зарубежному бизнесу в лучшем свете, считает руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко. Об этом пишет "Обозреватель".

По его мнению, главным итогом форума стало то, что городской власти удалось убедить бизнес в серьезности намерений и готовности проводить в столице политику содействия развитию бизнеса.

"Подписание договоров по проектам – важный момент. Но это детали. Самое важное – сам факт того, что серьезный бизнес пришел в Киев. Поверьте, эти люди умеют просчитывать риски и любые обещания и гарантии власти делят минимум на два. То, что Попову и команде удалось привлечь в Киев инвесторов, говорит об уверенности бизнеса в том, что политика властей Киева будет неизменной долгие годы. По сути, это своеобразная ставка западного бизнеса на Попова", – считает Евгений Черненко.

По мнению эксперта, инвесторы, принимая решение вкладывать в развитие украинской столицы, учитывали минимум три фактора: качество подготовленных проектов, политические и экономические прогнозы для Украины и аналогичные прогнозы для Киева. "Думаю, некоторая неопределенность по экономике Украины, связанная с нерешенными вопросами по газу и сотрудничеству с МВФ, была компенсирована в расчетах инвесторов уверенностью по экономическому росту и политической стабильности в Киеве. Естественно, важную роль сыграла качественная подготовка проектов, о чем уже неоднократно говорили и эксперты, и сами инвесторы", – отметил эксперт.

Напомним, что 29 марта в Киеве прошел Киевский международный инвестиционный форум, по результатам которого было подписано шесть меморандумов о сотрудничестве и намерениях реализовать инвестиционные проекты, общий объем которых составляет 30 млрд грн.