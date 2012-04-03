Кировоград утонет в бархатцах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Александр Шаталов.

По его словам, коммунальные работники будут высаживать цветы по всему городу. Кроме того, семена бесплатно будут предлагать горожанам, чтобы каждый смог приобщиться к акции.

Бархатцы будут высевать после того, как в области завершится месячник генеральной уборки. На упорядочение территорий планируется израсходовать 1,5 млн. грн. бюджетных и спонсорских средств. К работам по благоустройству привлекут почти 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Планируется навести порядок в парках, скверах, на спортивных, детских площадках и кладбищах.