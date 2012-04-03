Цены на квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 291 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 540 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 2,31% (46 долл.) – до 2 041 долл./кв. м, Деснянском – на 2,73% (35 долл.) – до 1 316 долл./кв. м, Святошинском – на 4,48% (60 долл.) – до 1 398 долл., Днепровском – на 1,97% (28 долл.) – 1 452 долл., Оболонском районе – на 4,30% (69 долл.) – до 1 673 долл., Голосеевском – на 3,20% (51 долл.) – до 1 644 долл., Соломенском районе – на 3,98% (56 долл.) – до 1 462 долл. *

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 1,44% (37 долл.) – до 2 540 долл./кв. м, Подольском – на 0,68% (10 долл.) – до 1 469 долл., Дарницком районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 291 долл.

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Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте снизилась на 1,7% – до 2 072 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в марте однокомнатные квартиры подешевели на 0,4%, до 1 895 долл./кв. м, двухкомнатные – на 2%, до 2 083 долл./кв. м, трехкомнатные – на 1,5%, до 2 054 долл./кв. м, четырехкомнатные – на 3,3%, до 2 513 долл./кв. м.

Специалисты портала отметили, что стоимость жилья выросла только в Деснянском (на 0,5%) и Соломенском (на 0,3%) районах, а в остальных районах цены на квартиры снизились.

Количество представленных к продаже квартир в марте на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 5,8% относительно февраля и составило 15 981 квартиру.

По данным портала, в общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 22% (3 451 квартира), 2-комнатные – 32% (5 174 квартиры), 3-комнатные – 37% (5 877 квартир) и 4-комнатные – 9% (1 479 квартир). Увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наибольшее – на двухкомнатные и трехкомнатные (по 7%).

В отчете проанализирована 15 981 квартира на вторичном рынке столицы.