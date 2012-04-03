Объявлен график сдачи вступительных тестов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

Регистрация длилась с 1 января по 20 февраля. На протяжении 21 февраля – 5 марта включительно абитуриенты имели возможность повторно пройти регистрацию в случае отказа или необходимости изменить количество или перечень предметов.

И.Зайцева сообщила, что больше всего абитуриентов зарегистрировано для сдачи тестов по украинскому языку и литературе (общегосударственный обязательный предмет) – 324 тыс. человек, истории Украины, математике, биологии и географии. А на тест по всемирной истории, который в этом году будет проводиться впервые, зарегистрировались более 10 тыс. человек.

Директор УЦОКО напомнила, что 24 и 31 марта абитуриенты имели возможность пройти пробное тестирование. При этом явка составила 91-92%. Результаты пробного тестирования планируется получить до 12 апреля.

И.Зайцева напомнила, что в день тестирования каждый участник должен иметь при себе сертификат внешнего независимого оценивания, документ, удостоверяющий личность, и приглашение-пропуск для участия в ВНО.

График проведения ВНО-2012: 15 мая – химия, 17 мая – русский язык, 19 мая – география, 21 и 22 мая – математика, 24 мая – всемирная история, 26 мая – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 28 и 29 мая – украинский язык и литература, 31 мая и 1 июня – история Украины, 5 июня – физика, 7 июня – биология.

Результаты ВНО планируется объявить до 1 июля. Апелляции абитуриенты могут подавать в УЦОКО на протяжении трех дней после объявления результатов.

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В этом году для проведения внешнего независимого оценивания не хватает 22 млн. грн, сообщила также директор УЦОКЛ.

«На сегодняшний день нам не хватает для проведения нормального внешнего независимого оценивания около 22 миллионов», - сказала она.

И.Зайцева отметила, что в Кабинет министров Украины и премьер-министру были направлены соответствующие письма. «Я надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно, поскольку сначала мы были профинансированы на уровне прошлого года», - сказала она и напомнила, что в 2011 году количество участников ВНО составило 258 тыс. лиц, тогда как в этом году – почти 329 тыс. лиц.

И.Зайцева объяснила, что стоимость подготовки ВНО, в частности, тестовых заданий, осталась на уровне прошлого года: «Но количество абитуриентов увеличилось, оттуда и недофинансирование».