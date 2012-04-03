В Киеве разработали столичный стандарт образования

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов подписал распоряжение о подготовке учебных заведений Киева к началу 2012-2013 учебного года, в котором речь идет и о киевском стандарте образования.

Согласно документу, предусмотрен ряд подготовительных мероприятий, которые начнутся еще до завершения текущего учебного года. В частности, речь идет об улучшении благоустройства территорий, ремонте помещений и восстановлении материально-технической базы.

Заблаговременно будут готовить учебные заведения к работе в осенне-зимний период и проведут соответствующие мероприятия по энергосбережению. В школах и садах проверят исправность противопожарных систем, а также состояние охраны труда и безопасности жизнедеятельности в помещениях учебных заведений.

Планом подготовки к учебному году предусмотрен особый контроль над обеспечением медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимыми лекарствами.

Распоряжением предусмотрено также активизировать работу и по увеличению количества мест в дошкольных учебных заведениях. Речь идет о возобновлении работы неработающих детсадов, капитальном ремонте групповых помещений, а также реорганизации школ-детских садов.

Мероприятия по подготовке будут длиться вплоть до конца августа. Накануне праздника первого звонка, с 6 до 20 августа 2012 года состоится городской рейд проверки готовности учебных заведений к началу нового 2012-2013 учебного года.