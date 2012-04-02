Чиновник «укрепил» себе карман на 3,4 миллиона гривен

Чиновник Бердянской мэрии подделкой документов нанес государству ущерб на сумму свыше 3,4 млн. грн. Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, факт совершения преступления, приведшего к нанесению государству 3,4 млн. грн. ущерба установлен сотрудниками госслужбы по борьбе с экономической преступностью в ходе проверки законности использования средств, выделявшихся на работы по укреплению Бердянской косы.

«В ходе проверки установлено, что сотрудник управления Бердянского горисполкома завысил объемы и стоимость работ по укреплению прибрежной бердянской косы, чем нанес государству ущерб на сумму 3,4 млн. грн.», - сообщили в Запорожском главке милиции.

На сегодняшний день по материалам данной проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Ведется следствие.