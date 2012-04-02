СМИ: Молдавия ворует украинскую электроэнергию

Молдавия, несмотря на отсутствие контрактов, продолжила отбирать украинскую электроэнергию. Об этом заявил начальник управления внешних технологических и экономических отношений НЭК «Укрэнерго» (обеспечивает поставки электроэнергии в Молдавию) Юрий Кудренко.

Кишинев отказался подписать соглашения, согласно которым два крупнейших поставщика — украинская «ДТЭК Пауэр Трейд» и Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье, входит в российскую группу «Интер РАО ЕЭС») — поднимают цены на 20%. «Пауэр Трейд» просит увеличить тариф до $0,075, Молдавская ГРЭС — до $0,073 за 1 кВт ч, сообщил на прошлой неделе вице-премьер Молдавии Валерий Лазэр, пишет ZN.UA со ссылкой на Коммерсант-Украина.

Основная причина повышения цен на электроэнергию — значительный рост стоимости газа, используемого для работы турбин ГРЭС, говорит пресс-секретарь «Интер РАО ЕЭС» Николай Горелов. Сейчас поставки электроэнергии в Молдавию для Украины убыточны. Поставщик закупает ее на внутреннем рынке по более высокой цене, чем продает. В Украине оптовая цена на электроэнергию за год выросла почти на 20% — с 561,9 грн за МВт ч в марте 2011 года до 670,9 грн за МВт ч в марте 2012 года. Из-за отсутствия крупных предприятий в этой стране коэффициент неравномерности графика нагрузок (соотношение поставок в ночное и дневное время) равен 0,35, тогда как в промышленно развитых странах — 0,75-0,8». В результате поставляемая в страну с 1 апреля украинская электроэнергия будет оформляться как сальдо-перетоки. Ее цена, согласно постановлению Нацкомиссии регулирования электроэнергетики, приравнивается к оптовой рыночной цене, что на 20% выше стоимости, предложенной украинской стороной.

На прошлой неделе на заседании профильной правительственной комиссии премьер-министр Молдовы Владимир Филат заявил, что более 30% электроэнергии в страну может поставлять Румыния. Юрий Кудренко из «Укрэнерго» считает, что для осуществления поставок из Румынии энергомощности Молдовы слишком слабые, а собственных генерирующих мощностей страна не имеет. По словам директора Института энергетики Академии наук Молдавии Владимира Берзана, подключение к энергосистеме Румынии возможно лишь при условии вывода части молдавской энергосистемы в «специальный островной режим», для чего нужны инвестиции в сотни миллионов евро, которыми Кишинев не располагает.

Наладить поставки из Румынии будет сложно из-за существующего сегодня направления потока электроэнергии — из Молдовы в Румынию (Молдавская ГРЭС осуществляет поставки в Румынию), а также из-за разницы в работе румынских и молдавских сетей. В странах Балтии по этому вопросу было проведено специальное исследование, и энергетики доказали, что параллельные поставки из разных энергосистем нереальны.

Однако отключить энергосистемы Украины и Молдавии друг от друга нельзя, поскольку через территорию соседней страны электроэнергия транспортируется в часть населенных пунктов Одесской области. Украина сможет квалифицировать несанкционированный отбор электроэнергии, как воровство и добиться возмещения ущерба в международных судах.