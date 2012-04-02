В Польше украинский березовый сок продают в аптеках
На Волыни начался сезон заготовки и консервирования березового сока, в течение которого предусмотрено заготовить 1100 тонн сырья.
НаВолыни началсясезонзаготовки иконсервированияберезового сока,сообщает Укринформсо ссылкой на пресс-службуГосударственного агентствалесных ресурсов Украины.
"ИменнохозяйстваВолынского краяпервыми в СССРв 1968 годузаготовили43 тоннысока.Поэтомууже на протяжении44 летволынскиелесоводыуспешно развиваютэтотпромысел",- сообщила специалистгосагентства.
По ее словам,березовый сокпод торговой маркой "Волыньлес"известный в Польше,Чехии,Израиле,Канаде,странах СНГ.
"В Польшенаш сок,кроме торговли,продается такжеи ваптечной сети.Благодарятесному иплодотворному сотрудничествус фирмойПольши,которая вложилазначительные средствав рекламунашей продукции,мы смогли нетолько сохранить своиконсервные цеха,но и дальшеразвиваться и расширять ассортимент,наращиватьпроизводство",- отмечает эксперт.
Всего предусмотренозаготовить1100 тоннсырья.