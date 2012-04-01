В Киеве началась подготовка к Дню Победы

В Киеве началась подготовка к празднованию 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в пятницу состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению общегородских мероприятий по празднованию Дня Победы.

24 апреля планируется провести тематическую встречу, посвященную 78-й годовщине звания «Герой Советского Союза». К участию приглашены Герои Советского Союза, вдовы Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда.

3 мая поздравят ветеранов, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.

Праздничная встреча представителей городской власти с участниками боевых действий, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда состоится 4 мая в колонном зале КГГА.

В Национальном дворце искусств «Украина» 7 мая состоится торжественный концерт Вооруженных сил Украины при участии ветеранов войны и труда, представителей общественности регионов Украины.

Утро 9 мая начнется с Ритуала памяти – возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы, а также к памятнику героям – танкистам, Стеле Победы, памятника генералу Николаю Ватутину.

На Крещатике состоится митинг-концерт «Ту славную весну не забыть вовек». По главной улице государства пройдут тематически оформленные праздничные колонны от каждого района Киева и военнослужащие. Также по Крещатику проедет военная техника ВСУ.

В тот же день на Певческом поле состоится праздничная концертная программа при участии ветеранских художественных любительских коллективов.

В завершение праздничного действа, 9 мая в 22.00 состоится фейерверк «Салют Победы».

«В этом году мы проводим первое заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы заблаговременно уже в марте. Предварительная же подготовка к 67-й годовщине Великой Победы началась еще в декабре 2011 года. Это связано с поиском соответствующего формата проведения праздника. Ведь годы идут, и ветераны, к сожалению, не в состоянии активно участвовать в параде. Поэтому в этом году мы предложим им быть почетными зрителями торжественного шествия”, - отметил заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько.