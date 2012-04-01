По Тернополю прошел крестный ход

Как передает корреспондент УНИАН, участие в нем приняли около 2 тысяч человек. После богослужения в архикафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы и благословения владыки Тернопольско-Зборовской митрополии Украинской греко-католической церкви Василия Семенюка, большой деревянный крест по очереди несли представители духовенства, общественных и благотворительных организаций, городских и областных властей.

Колонна прошла по центральным улицам города. Во время крестного шествия ее участники сострадали с Иисусом Христом, а также рассуждали о собственных грехах и путях к жизни в гармонии и душевном покое.

Завершился Крестный путь молебном возле архикафедрального собора, во время которого владыка митрополии поблагодарил всех жителей города за участие, а также владыку Бучацкой митрополии Дмитрия Григорака, который специально приехал для участия.