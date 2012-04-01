По всей Украине ночью мороз

2 апреля на территории Украины ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только днем в северных и большинстве западных областей пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью в восточных, южных областях и в Крыму, днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге около 0°; днем 4-9° тепла, на юге, Закарпатье и Прикарпатье 9-14°; в Карпатах ночью 7-10° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла. В городе Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.