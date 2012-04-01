Охотники вместо хищника застрелили ребенка

В Одесской области во время охоты застрелили 13-летнего загонщика.

Как сообщает сайт МВД со ссылкой на ОСО ГУМВД Украины в Одесской области, в дежурную часть Великомихайловского райотдела милиции в Одесской области поступило сообщение о том, что в лесополосе возле села Ольгиново Великомихайловского района области во время охоты на хищного зверя трагически погиб 13-летний мальчик, ученик 7-го класса одной из сельских школ.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть несовершеннолетнего наступила вследствие полученного им огнестрельного ранения грудной клетки из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра, которое ему нанес по неосторожности 29-летний местный житель, один из участников охоты.

Как установлено, всего в охоте принимали участие семь жителей села Ольгиново, трое из которых были несовершеннолетними. Их привлекли к охоте в качестве загонщиков. Одному из охотников погибший приходился племянником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Между тем в рамках данного уголовного дела, с целью предотвращения фактов уничтожения следов и вещественных доказательств, которые указывали бы на нарушение законодательства отдельными участниками данного события, работники милиции провели обыски по их местожительству.

В результате принятых мер изъято четыре единицы гладкоствольного охотничьего оружия, один нарезной карабин без соответствующих разрешительных документов и цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 660 штук.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.