Сегодня на 1-8 грн. повышены пенсии детям войны и узникам концлагерей

Согласно обнародованным в газете «Урядовый курьер» (№3 от 6 января 2012 г.) данным, в соответствии с законами о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, о жертвах нацистских преследований и о соцзащите детей войны, на 1 апреля т.г. устанавливаются такие повышения к пенсиям:



- инвалидам войны, бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто и т.д. I группы: 419 грн. (повышение по сравнению с 1 января 2012 года на 8 грн.), с 1 июля доплата составит 422 грн., с 1 октября — 428 грн., с 1 декабря — 442 грн.;



- II группы: с 1 апреля — 335,2 грн. (повышение на 6,4 грн.), с 1 июля — 337,6 грн., с 1 октября — 342,4 грн., с 1 декабря — 353,6 грн.;



- III группы: с 1 апреля — 251,4 грн. (повышение на 4,8 грн.), с 1 июля — 253,2 грн., с 1 октября — 256,8 грн., с 1 декабря — 265,2 грн.;



- детям войны: с 1 апреля — 58,66 грн. (повышение на 1,12 грн.), с 1 июля — 59,08 грн., с 1 октября — 59,92 грн., с 1 декабря — 61,88 грн.