Сегодня на 27-45 грн. повышаются пенсии инвалидам и участникам войны

Согласно обнародованным в газете «Урядовый курьер» (№3 от 6 января 2012 г.) данным, минимальная пенсия инвалидам ВОВ I группы (без учета пенсии за особые заслуги) на 1 апреля установлена в размере 2,388 тыс. грн. (повышение по сравнению с пенсией на 1 января составляет 45 грн.), с 1 июля размер пенсии буде повышен до 2,405 тыс. грн., с 1 октября - до 2,44 тыс. грн., с 1 декабря — до 2,519 тыс. грн.; II группы: с 1 апреля — 2,137 тыс. грн. (повышение на 41 грн.), с 1 июля — 2,152 тыс. грн., с 1 октября — 2,183 тыс. грн., с 1 декабря — 2,254 тыс. грн.; III группы: с 1 апреля — 1,886 тыс. грн. (повышение на 36 грн.), с 1 июля — 1,899 тыс. грн., с 1 октября — 1,926 тыс. грн., с 1 декабря — 1,989 тыс. грн.; для участников боевых действий: с 1 апреля — 1,383 тыс. грн. (повышение на 27 грн.), с 1 июля — 1,393 тыс. грн., с 1 октября — 1,412 тыс. грн., с 1 декабря — 1,459 тыс. грн.