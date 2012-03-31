В Киеве может появиться улица Малевича

Соответствующий проект решения Киевсовета подготовила Комиссия по вопросам культуры и туризма на обращение Польского Института с просьбой поддержать переименование названной улицы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы комиссии, депутата Киевсовета Александра Бригинца.

А.Бригинец также проинформировал, что такое переименование уже поддержала и комиссия по наименованиям и памятным знакам КГГА. Поэтому проект решения «О переименовании улицы Боженко в Голосеевском районе г. Киева в улицу Казимира Малевича» будет внесен в повестку дня одной из ближайших сессий Киевсовета.

При этом депутат объяснил, что необходимость принятия этого решения заключается в создании условий для чествования памяти Малевича Казимира Севериновича - всемирноизвестного киевского художника-авангардиста, одного из основателей новых направлений в абстрактном искусстве и в связи с празднованием в 2013 году 165-летия со дня его рождения.

*** Казимир Малевич - украинский художник-авангардист, один из основателей новых направлений в абстрактном искусстве - супрематизма и кубофутуризма, педагог, теоретик искусства. В 1915 году положил начало новому модернистскому направлению в искусстве - супрематизму («Черный квадрат на белом фоне», «Белое и черное»). Родился и учился рисовать в Киеве, в 1927-1930 гг. преподавал в Киевском художественном институте, где в это время работали Михаил Бойчук, Виктор Пальмов, Федор Кричевский, Вадим Меллер, Александр Богомазов, Василий Касиян.

Родители К.Малевича и сам он были поляками по происхождению.