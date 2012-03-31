Порошенко зарплата не нужна

Об этом заявил он в эфире "Шустер Live".

"Завтра будет обнародована моя личная декларация. Несмотря на решение Конституционного суда, будут указаны все мои доходы и расходы. В отличие от всех депутатов, я чеки сохраняю", - пообещал он.

"Общество должно знать не только, сколько ты зарабатываешь. Кстати, министр экономического развития и торговли Украины зарабатывает в месяц с учетом всех надбавок, знания языков, ученой степени, стажа, ранга, всего всего - 18 тысяч 759 гривен 28 копеек. Я свою зарплату помню", - рассказал министр.

"Все до последней копейки мной будут перечислены в благотворительный фонд, как я это делал с 2008 года, не получая ни копейки от государства. И содержание министра Порошенко не будет стоить ни прямых, ни не прямых, ни теневых, ни копейки бюджетных денег", - цитирует Украинская правда.