После года греческой тюрьмы наши моряки вернулись без капитана

6 украинских моряков с судна «Генерал Аршинцев» после года заключения в Греции вернулись в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, моряков встречали сегодня в аэропорту «Жуляны» родственники и представители Благотворительного фонда «Ассоль».

В то же время председатель наблюдательного совета Фонда помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант сообщила, что капитан судна Петр Мирошниченко осужден к 6 годам за то, что он своевременно не сообщил греческим властям о поломке судна, нарушив территориальные воды Греции.

С.Фабрикант напомнила, что моряки почти год находились в заключении в Греции после того, как судно арестовали по подозрению в контрабанде сигарет. В составе экипажа было 10 украинцев, ранее за троих из них родственники внесли залог, и они вернулись домой.

После суда, который признал остальных моряков невиновными, жители Керчи боцман Олег Яковлев, третий механик Андрей Лосев, старший механик Владимир Митюра, а также севастопольцы матрос Андрей Гавриленко, второй механик Владимир Шерстюк и матрос Сергей Надь вернулись в Украину. При этом сумма залога, за которую готовы были выпустить моряков, сначала составляла по 30 тыс. долларов, но потом заплатили только по 3 тыс.

Как отметила С.Фабрикант, севастопольский судовладелец, который несколько месяцев до ареста не выплачивал морякам зарплату, участия в разрешении проблем команды не принимал.

В то же время, констатировала она, на сегодняшний день в греческих тюрьмах остаются 64 украинских моряка.

В свою очередь жена В.Митюры Анна сообщила, что о задержании экипажа родственники узнали только из новостей. Также она сказала, что они планируют судиться с судовладельцем по поводу выплаты заработной платы морякам.