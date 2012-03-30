Виновник взрыва в Чернигове скончался в больнице

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

32-летний Эдуард Ильин во время взрыва газа получил ожоги более 90% тела и находился в ожоговом отделении Черниговской областной больницы. Вчера в 22.30 он умер.

Как сообщил журналистам начальник городского отдела милиции Александр Алистратов, мужчина в больнице, куда его доставили после взрыва, дал показания милиции. Он рассказал, что действительно после ссоры пытался покончить жизнь самоубийством, открыл газ около 15 часов, а последнее, что помнил, как попытался прикурить сигарету. Перед этим мужчина отправил предсмертные смс близким, сообщил А.Алистратов.

В лечебных заведениях Чернигова еще остаются 2 пострадавших – 25-летний мужчина, который во время взрыва получил травмы головы, и 93-летняя женщина с переломами ребер. 9-летнего мальчика уже выписали из больницы.

Как сообщалось, 26 марта в Чернигове в 21.15 в 90-квартирном жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ, 36, в квартире на первом этаже произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибла 44-летняя женщина, 4 человека получили травмы и ожоги. Жильцы двух подъездов (всего 79 человек) отселены.

По факту взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжелые последствия). Его расследование контролирует прокуратура области.

Городские власти приняли решение о восстановлении поврежденных подъездов. Ремонтные работы должны начаться в середине апреля.