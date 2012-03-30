Желающих получить "витину тысячу" разбили на возрастные группы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Первыми обновить информацию о себе в Реестре смогут вкладчики, которым на 1 января 2012 года исполнилось 80 лет - со 2 по 20 апреля 2012 года. Соответственно, эту процедуру смогут пройти граждане, которым исполнилось: 70-79 лет - с 21 апреля по 20 мая 2012 года; 60-69 лет - с 21 мая по 20 июня; 50-59 лет - с 21 июня по 20 июля т.г. Вкладчики, которым до 50 лет, смогут актуализировать свои данным в Реестре с 21 июля 2012 года.

В банке подчеркивают, что актуализация данных осуществляется в отношении тех вкладчиков, которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 гривень на одного вкладчика) и данные о которых внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" до 1 января 2012 г.

Для определения времени и адреса учреждения "Ощадбанка", где будет проводиться актуализация, вкладчику необходимо заполнить специальную форму в разделе "Информация для вкладчиков Сбербанка бывшего СССР" на сайте банка или позвонить на "горячую телефонную линию" по телефонам: +38-044-364-21-21 и 0-800-212-000. Линия будет работать с 9.00 до 18.00 без выходных со 2 апреля 2012 г.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.