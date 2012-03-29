Львов продолжает дарить львов: теперь Днепропетровску

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Днями Львова мы разрушаем многие стереотипы, существующие в Украине о Львове, – показывая, каким на самом деле приветливым является наш город и жители. Из другой стороны – мы привлекаем новых туристов в город, чтобы развивалась наша туристическая инфраструктура. А это учреждения питания, гостиницы, сфера услуг. Ведь это и рабочие места наших львовян, и средства в бюджет», - отметил начальник управления информационной политики и внешних отношений Андрей Москаленко.

Официальное открытие Дней Львова в Днепропетровске планируется в 12.00 на площади Европейской, где на протяжении следующих двух дней волонтеры будут распространять эксклюзивные открытки «Приглашаем во Львов».

Вечером Днепропетровск сможет насладиться выступлением группы ShockоlaD и уличным спектаклем «Глория» театра «Воскресенье». Еще жители города получат возможность продегустировать и купить самую вкусную продукцию от партнеров мероприятия – львовских компаний.

Заместитель городского председателя Львова Василий Косив прочитает местным студентам лекцию на тему: «Львов – культурная столица». Кроме того, днепропетровским школьникам подарят книги из Львова, а в централизованной системе публичных библиотек города для взрослых состоится встреча с львововедом Ильком Лемко, который презентует авторские работы.

В прошлом году Дни Львова успешно состоялись в Харькове, Одессе и Луганске. Получила огласку история о многократном повреждении скульптуры льва - подарка Львова, в Луганске. Также Львов презентовал себя в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко и Национальном университете «КПИ».