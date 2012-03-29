В Донецкой области стало на 12 букмекерских контор меньше

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника УБОП Главка Алексея Дикого.

По его словам, в указанных заведениях азартные люди делали ставки на тотализатор не только на спортивные состязания, но и на различные политические события в мире, Евровидение и т.д. Сумма ставок колебалась от 50 грн. до 50 тыс грн., однако верхняя ставка могла быть намного больше, поскольку ограничений у нее не было. Посетителями букмекерских контор были только постоянные клиенты, которые знали пароли, коды и принцип работы этого заведения.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было изъято около 120 единиц компьютерной техники и электронных устройств на общую сумму около 400 тыс грн. и денежные средства в размере 200 тыс грн., - рассказал А.Дикий, - А среднемесячный заработок организаторов этого бизнеса составлял более полумиллиона гривен».

В настоящее время по делу проходит 18 человек, в отношении которых проводятся первоначальные следственные действия с целью определения их участия в организации и содержании данных букмекерских контор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.203-2 (незаконное занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Правоохранителям предстоит проделать еще огромный объем работы, в том числе и установить истинных организаторов незаконной деятельности указанных заведений, заключено в сообщении.