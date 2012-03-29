Ощадбанк начнет выдавать "витину тысячу", когда получит деньги

“Ощадбанк” начнет компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР после внесения соответствующих изменений в государственный бюджет и перечисления на его счета необходимой суммы. Об этом сообщается на сайте “Ощадбанка” со ссылкой на заместителя председателя правления “Ощадбанка” Антона Тютюна.

“Как только будут внесены изменения в бюджет и сумма будет выделена для этих выплат, то технически и организационно мы будем готовы к дате, озвученной в социальных инициативах Президента. Мы как раз сейчас этим и занимаемся для того, чтобы подготовить всю технологическую и маркетинговую базу для этих выплат”, - сказал А.Тютюн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс грн, тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.