Новая цена на газ для населения с 1 июля - 414 грн. за 1 тыс. куб. м

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании в результате обсуждения ранее принятого постановления №605 принципиально согласился на повышение тарифов на газ для населения с 1 июля до 414 грн. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ.

«Принципиальное решение принято. Вопрос дифференциации тарифов мы будем еще обсуждать», - сказал он.

Министр отметил, что 2 июня у премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА состоится очередное совещание относительно возможности внедрения дифференцированных тарифов на газ для населения, на котором, в частности, планируется обсудить критерии, по которым будет осуществляться дифференциация.

По словам И.ПЛАЧКОВА, по результатам мониторинга Минтопэнерго, малообеспеченные слои населения, проживающие в квартирах площадью до 60 кв. м и имеющие совокупный доход до 2 тыс. грн., потребляют до 50 кубометров газа в месяц, а платежеспособные слои населения, живущие в квартирах площадью до 200 кв. м или домах площадью до 300 кв. м и имеющие совокупный доход до 18 тыс. грн. на месяц, потребляют до 1 тыс. кубометров газа в месяц.

В то же время, министр не уточнил, какая часть в потреблении газа населением приходится на малообеспеченные и платежеспособные слои населения, отметив только, что дополнительные расчеты будут осуществлены в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что для тех, кто потребляет до 350 кубометров газа в месяц, – цена не будет повышаться, для тех, кто потребляет от 350 до 550 – цена 510 грн. за 1 тыс. кубометров, для тех, кто потребляет свыше 550 кубометров газа – цена 960 грн. за 1 тыс. кубометров.

30 марта НКРЭ повысила тарифы на газ для населения с 1 мая на 25%.

6 апреля председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что НКРЭ подала на рассмотрение Кабинета Министров Украины графики повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения до экономически обоснованного уровня, что планируется завершить в мае 2008 года. По его словам, решение НКРЭ о повышении тарифов на газ и электроэнергию для населения с 1 мая с.г. является только первым этапом в рамках перехода к экономически обоснованному уровню тарифов.