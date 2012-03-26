Одесситы определились, как будет выглядеть их памятник Высоцкому

В Одессе названы победители конкурса на лучший проект памятника Владимиру Высоцкому.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация проектов, принявших участие в конкурсе на лучший проект памятника В.Высоцкому состоялась сегодня в Одесском горсовете.

Созданное горисполкомом жюри конкурса признало лучшим совместный проект скульптора Александра Князика и архитекторов Владимира Глазырина и Александра Чернова. По мнению членов жюри, именно эти авторы сумели самым лучшим образом отобразить связанный с Одессой этап творческой жизни В.Высоцкого, его характер и душу. Фигура певца-барда будет отлита в металле на фоне разорванного паруса за спиной.

Второе место присуждено проекту скульптора Павла Шестопалова и архитектора Виктора Мироненко, третье – скульптуре, поданной на конкурс Александром Родионовым и архитектором Ириной Юровой.

Авторы конкурсных работ-победителей получили премии: за первое место – 25 тыс. грн., второе место – 15 тыс. грн. и третье место – 10 тыс. грн.

Согласно решению горсовета, памятник В.Высоцкому будет воздвигнут на Французском бульваре, 33 – рядом со зданием Одесской киностудии, где в свое время принимал участие в съемках кинофильмов известный актер и певец.