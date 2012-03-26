В центре Львова фрагмент фасада старого дома упал на тротуар

Сегодня в старинной части Львова, на улице генерала Чупринки, фрагмент фасада жилого дома обрушился на тротуар. На момент обрушения прохожих не было, поэтому никто не пострадал.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и охраны исторической среды Львовского городского совета Андриян Гутник, сегодня около 7.00 на улице генерала Чупринки фрагмент фасада дома №36 обрушился на тротуар. Это уже не первый случай во Львове за последние месяцы.

«Состояние фасадов и балконов старых домов нашего города – катастрофическое. Исполнительной власти нужно немедленно обратить внимание на техническое состояние домов, особенно старых сооружений – чтобы не допустить аварий. Ведь это уже не первый случай, который произошел во Львове за последние месяцы. То, что к Евро-2012 строят новые дороги, стадионы, восстанавливают аэропорт, конечно, радует, однако вот такие опасные для гостей Львова «неожиданности», на фоне новых дорог и аэропорта могут стать досадным и опасным упоминанием об их путешествии в город Льва», – отметил А.Гутник.