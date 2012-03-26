В МВД не подтверждают информацию об аресте Авакова в Италии

В МВД не подтверждают информацию об аресте за рубежом бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова.

Как сообщил УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, А.Аваков действительно был объявлен в розыск по линии Интерпола.

«Однако сейчас мы информацию об аресте не подтверждаем», - сказал В.Полищук, отметив, что, тем не менее, украинское бюро Интерпола продолжает выяснять со своими зарубежными коллегами информацию относительно А.Авакова.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что он находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.