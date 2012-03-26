Памятник Высоцкому поставят на месте его выступления в Харькове

Харьковская областная организация Национального союза архитекторов Украины объявила конкурс на проект памятника знаменитому барду и певцу Владимиру Высоцкому.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом на заседании архитектурно-градостроительного совета сообщил главный архитектор Харькова Сергей ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ.

По его словам, конкурс на проект памятника стал инициативой областной организации союза архитекторов. С его условиями начиная с 30 марта можно будет ознакомиться в управлении архитектуры Харьковского городского совета или на сайте областной организации НСАУ.

С.ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ сообщил, что памятник установят возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова, где поэт и музыкант выступил с концертом в мае 1978 года.