Белорусам Ровенской области упростят пересечение границы

На территории Рокитновского района Ровенской области вскоре откроется третий местный пункт пропуска через украино-белорусскую границу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом договорились руководители Госпогранслужбы Украины и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь во время рабочей встречи в городе Сарны.

Согласно протоколу встречи, будет открыт третий упрощенный пункт пересечения границы «Березово – Дзержинск», который будет действовать после подписания соответствующего межгосударственного соглашения.

Накануне об этом достигли договоренности руководители партнерских Ровенской и Брестской областей.

Однако это не окончательное количество таких пограничных переходов с Беларусью, заверяет глава Ровенской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ. По его словам, он уже направил в Киев письма с просьбой посодействовать в открытии четвертого местного пункта пропуска по направлению «Старое Село – Дзержинск».

Актуальность создания новых упрощенных пунктов пропуска на границе с Беларусью объясняется проживанием в Рокитновском районе значительного количества этнических белорусов.

На данное время официально здесь действуют два местных пункта пропуска по направлениям «Познань – Дзержинск» и «Дроздынь – Дзержинск». Следовательно, жителям десяти сел Рокитновского района упрощены визиты в соседнее государство. Именно в этих селах живут много этнических белорусов, которым приходилось тратить лишние деньги на легальную поездку к родне в соседнее государство, а в сезон сбора грибов и ягод они обычно становились «нелегальными мигрантами».