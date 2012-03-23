В Донецкой области задержан парень, подозреваемый в убийстве одноклассницы

В Авдеевке Донецкой области задержан 18-летний парень, подозреваемый в изнасиловании и убийстве одноклассницы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, утром 22 марта во дворе заброшенного дома в Авдеевке был обнаружен труп 18-летней местной жительницы. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками, с возможным изнасилованием.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления был задержан. Им оказался ровесник потерпевшей, обучавшийся с ней в одном классе вечерней школы. У него изъят мобильный телефон убитой девушки. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 10 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, соединённое с изнасилованием).