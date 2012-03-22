Одесская Юморина будет посвящена Евро-2012

В этом году первоапрельский праздник смеха в Одессе будет посвящен Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный продюсер одесской «Юморины» Дмитрий ШПИНАРЕВ

Праздник начнется двумя событиями – открытием памятника «Золотое сердце» в Саду скульптур Литературного музея и Выставки советского плаката в Городском саду, отметил он.

Впрочем, Д.ШПИНАРЕВ «засекретил», кто удостоен увековечения в бронзе в Саду скульптур, зато прорекламировал намеченную оргкомитетом «Юморины» Выставку советского плаката. «В экспозиции одесситы и гости города увидят плакаты, созданные в период распада СССР, которые тогда несли в себе важные идеи, но, с точки зрения современного человека, как нам кажется, будут выглядеть смешно», - сказал Д.ШПИНАРЕВ.

Замену традиционной Выставки карикатур «советскими плакатами», которые специально доставят из Москвы, он объяснил отсутствием соответствующей заявки в адрес оргкомитета «Юморины» со стороны организаторов Выставки карикатур. Еще одной причиной назвал то, что «Выставку карикатур 1 апреля проводили в Одессе много лет подряд».

«Засекретили» организаторы праздника смеха также имена большинства участников гала-концерта, упомянув лишь артистов «95 квартала». Зато среди «изюминок Юморины» были названы японские туристы, которые сейчас находятся в кругосветном плавании на круизном лайнере и прибудут в Одессу как раз 1 апреля. Причем участники круиза обещают также представить на одесском празднике свою программу, включительно с музыкальным оформлением и яркими карнавальными костюмами. Свою программу представят также организованные участники «Юморины» из Харькова, добавил Д.ШПИНАРЕВ.

Традиционное карнавальное шествие, уточнили члены оргкомитета, начнется в 12.30 на улице Дерибасовской и продлится до 14.00. Параллельно на Греческой площади будет проходить Чемпионат анекдотов во главе с арбитром и ведущим проекта «Голые и смешные» Сергеем ОЛЕХОМ, на Соборной площади - Фестиваль украинского борща, а также детские конкурсы. К 15.00 участников праздника пригласят на «КВН-парад» у памятника Дюку де Ришелье, затем состоятся диджей-парад и гала-концерт на углу Ланжероновской и Пушкинской, после чего в 22.00 будет праздничный фейерверк.