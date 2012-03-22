Верховная Рада освободит ІТ-индустрию от НДС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 336 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ввести специальный режим налогообложения для субъектов индустрии программной продукции, согласно которому прибыль таких предприятий облагается налогом с 1 января 2013 года по ставке 16%. При этом предусматривается, что операции по реализации товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в индустрии программной продукции освобождаются от НДС.

Законопроект также определяет отдельные критерии, которым должен отвечать субъект ведения хозяйства для получения права применять специальный режим налогообложения субъектов индустрии программной продукции. В частности, речь идет о наличии у субъекта ведения хозяйства основных средств и невещественных активов, первичная стоимость которых превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Законопроектом предлагается считать консультирование по вопросам информатизации видом экономической деятельности, который разрешает использовать специальный режим налогообложения.

Кроме того, предлагается установить на уровне 5% ставку налога с дохода в форме заработной платы и других вознаграждений по трудовым договорам (контрактам) работников субъекта специального режима налогообложения индустрии программной продукции (его филиалов, отделений, других отделенных подразделов) согласно специальному режиму налогообложения. Одновременно предлагается рассчитывать ставку налога по определенной в законопроекте формуле, в случае, если сумма налога, вычисленная по ставке 5%, будет меньше, чем сумма налога, вычисленная путем умножения двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года, на ставку налога с доходов физических лиц, которая определена Налоговым кодексом Украины для всех налогоплательщиков.