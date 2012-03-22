Семиклассница инсценировала свое похищение с ограблением

В Тернополе семиклассница одной из школ инсценировала похищение с ограблением, чтобы прогулять уроки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, сначала в городской отдел внутренних дел обратилась жительница Тернополя с сообщением, что неизвестные возле школы насильно затолкали ее дочку в автомобиль, угрожали, завязали глаза и отвезли в лес, где отобрали у ребенка дорогие сережки.

Для поиска грабителей сразу были привлечены работники разных правоохранительных служб. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли подозрительные транспортные средства и водителей, оперативники опрашивали учителей и учеников школы, которые могли быть свидетелями происшествия. Однако никто не слышал криков о помощи, не нашлось очевидцев и самого похищения.

Во время общения с самой школьницей следователи выявили, что она не может описать автомобиль, в который ее якобы посадили насильно, путается в деталях. В конце концов она призналась правоохранителям, что придумала историю с похищением, чтобы не идти на уроки. Для этого предварительно измазала землей колготки, а сережки спрятала в подвале.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание дочери.