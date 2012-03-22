Нацбанк изменил учетную ставку
12:11, 22 марта 2012Общество
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Источники в НБУ сообщают, что учетная ставка снижена
Правление Национального банка Украины рассмотрело вопрос об изменении уровня учетной ставки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Генерального экономического департамента Национального банка Украины Игорь Шумило.
«Правление рассмотрело и приняло решение об изменении уровня учетной ставки», - сказал он.
При этом И.Шумило не указал размеры и направление изменения.
Он заверил, что официально информация может быть обнародована либо непосредственно главой НБУ, либо на сайте регулятора.
В пресс-службе Нацбанка агентству УНИАН не предоставили информацию об изменении учетной ставки.
При этом источники в НБУ сообщают, что учетная ставка снижена с 7,75% до 7,5%.
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