Нападающие на караул военной части были с огнестрельным оружием

Следствие по делу о нападении на караул воинской части радиотехнических войск в Харькове взял под контроль прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

Для координации расследования уголовного дела о нападении на караул воинской части радиотехнических войск в Харьков срочно прибыли заместитель Генерального прокурора Украины Анатолий Прышко и военный прокурор Центрального региона Николай Голомша.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в Министерстве обороны Украины, на место происшествия прибыл также командующий Воздушными силами Сергей ОНИЩЕНКО, также работают следователи прокуратуры Харьковского гарнизона, Военная служба правопорядка, милиция.

По данным источника, нападение было совершено сегодня утром на военную часть А 1451 – бригада радиотехнических войск. 19-летний караульный, солдат срочной службы, охранял хранилище ракетно-артиллерийского вооружения, где хранилось, в том числе, и стрелецкое оружие. Военнослужащий, имея при себе автомат Калашникова и две обоймы по 30 патронов, оказал сопротивление нападающим. В результате перестрелки он убил одного нападающего, другого ранил, при этом сам военнослужащий получил смертельные ранения. Нападающие были с огнестрельным оружием.

«19-летний солдат срочной службы проявил героизм и самопожертвование», - сказал собеседник агентства.

Начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила корреспонденту УНИАН, что на месте происшествия было изъято оружие нападающих – обрез и два ножа. В настоящее время медицинская помощь оказывается раненным военнослужащим. Задержанного нападающего допрашивают в Дзержинском райотделе милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4.00 неизвестные совершили нападение на караул военной части радиотехнических войск. Нападение было совершено с целью завладения оружием.

В результате нападения погиб один военнослужащий, получили ранения начальник караула, старший лейтенант и старший солдат. Один нападающий, 33-летний житель города Харькова, был застрелен, второй, 42-летний харьковчанин, - задержан.

Следственным отделом Дзержинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.