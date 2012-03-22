В Умани пятеро молодых людей изнасиловали девушку

В Умани Черкасской области пятеро молодых людей изнасиловали 19-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, пятеро молодых мужчин, угрожая 19-летней жительнице Умани физической расправой, вступили с ней в половую связь против ее воли. 20 марта Уманским отделом милиции по факту изнасилования 19-летней жительницы города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УКУ (Изнасилование, совершенное группой лиц).

Милиция задержала всех пяти насильников.

Прокуратурой Черкасской области взят на контроль ход досудебного следствия по этому уголовному делу.

В случае доказательства вины всех задержанных в суде им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.