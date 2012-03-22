Турбоатом поставит оборудование на Балаковскую АЭС

ОАО "Турбоатом", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, стало победителем конкурса на поставку комплекта трубной системы конденсатора КП-1650 турбины ОК-12А для Балаковской АЭС (Саратовская область), сообщает в среду пресс-служба ОАО.

"Контракт планируется заключить в ближайшее время. Заказчик оборудования ОАО "Концерн Росэнергоатом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в десяти километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе РФ.