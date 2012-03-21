СМИ: Дочь регионала насмерть сбила байкера

В Ужгороде в ДТП погиб 34-летний байкер, говорится в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, его сбил "Фольксваген", которым якобы руководила дочь руководителя "Закарпатьеоблэнерго" и депутата Закарпатского облсовета от Партии регионов Василия Ковача.

Согласно неофициальным данным, женщина выезжала со второстепенной дороги и не пропустила мотоциклиста. Тот, увидев препятствие, резко затормозил, из-за чего и перевернулся.

Эту информацию в ГАИ не подтвердили, но и не опровергли. Сказали, что в протоколе о ДТП указан только мотоцикл. Что произошло в действительности, сейчас выясняют эксперты.