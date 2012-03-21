В Киеве суд вынес приговор гражданам России и Польши

Приговором Шевченковского районного суда города Киева от 19 марта 2012 года два гражданина Российской Федерации и Республики Польша приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«В ходе судебного следствия государственный обвинитель прокуратуры города Киева досказал, что осужденные в мае 2010 года тайно привезли в Украину и пытались продать специальное техническое средство, предназначенное для прослушивания разговоров абонентов сотовой связи», - отметили в прокуратуре.