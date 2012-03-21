Чего больше всего боятся украинцы? (опрос)

В 2011 году почти три четверти опрошенных украинцев боялись роста цен (74,7%) и безработицы (71,9%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации 20-летнего социологического мониторинга «Украинское общество» Института социологии НАН Украины сообщила заведующая отделом социальной психологии Института социологии Елена ЗЛОБИНА.

Она отметила, что третьим наибольшим страхом граждан является возможная невыплата зарплат и пенсий – 56,8%.

В то же время, страх по поводу роста уровня преступности испытывают 42,1% опрошенных, остановки предприятий опасаются 33,8%, а 33,6% респондентов боятся голода.

Междунациональных конфликтов боятся 12,1% опрошенных, межконфессиональных – 7,6%.

При этом важнейшими факторами для достижения высокого социального статуса в Украине опрошенные считают «хорошее здоровье» (41,2%) и «высокий интеллект, способности» (39,2%). 37,1% опрошенных назвали «влиятельных родственников», а также «происхождение из семьи с высоким социальным положением» - 29,3%.

Треть опрошенных отметила как предпосылку успеха «умение иногда идти в обход закона» (33,8%). В то же время, всего 9,2% опрошенных указали, что для достижения высокого социального статуса необходимы стремление и умение делать людям добро.