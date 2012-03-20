Аэропорт во Львове будет открывать Платини

В церемонии открытия после реконструкции международного аэропорта «Львов» 12 апреля примет участие президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«12 апреля состоится открытие нового аэропорта. Очень символично – в День авиации. На открытие приедет Мишель ПЛАТИНИ. Во Львове состоится финальное заседание. Это очень важно, ведь когда в последний раз во Львове открывали новый аэродром – раз в 50 лет. Чем ближе к чемпионату, тем больше уважаемых гостей будем иметь во Львове», - сказал городской голова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в аэродромном комплексе завершается последний этап реконструкции, взлетная полоса почти готова.

«Работы идут полным ходом, на реконструированном участке полосы полностью разобрано старое покрытие, проведена стабилизация почвы, ведутся работы по заключению бетона. Необходимо уложить бетон на 950 погонных метрах взлетно-посадочной полосы. Кроме того, продолжаются земляные работы на перроне № 1. А на перроне № 2 завершена укладка грунтоцемента, на рулежных дорожках ведутся работы по стабилизации земполотна», - сообщил УНИАН представитель ООО «Дорожное строительство «Альтком» Александр ШИЛЮК.

По его словам, на объекте работает около 200 человек, количество персонала и техники постоянно увеличивается. Проект предусматривает удлинение существующей полосы до 3,3 километра.