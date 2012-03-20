5 тысяч тонн боеприпасов ждут утилизации на Хмельниччине

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА заявляет, что в области необходимо утилизировать около 5 тыс. тонн непригодных боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на прямой телефонной линии.

“Эта цифра (5 тыс. тонн - УНИАН) может колебаться, когда начнутся работы. Насколько мне известно, ни одна из областей государства не приступила к утилизации непригодных боеприпасов”, - отметил В.ЯДУХА.

Губернатор Хмельницкой области добавил, что Министерство обороны не провело перераспределение средств для начала работ по утилизации снарядов и не определило участки, с которых первоочередно нужно их вывозить.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 1 февраля с.г. принял Перечень боеприпасов, подлежащих утилизации в 2012-2016 годах. Эти боеприпасы хранятся на 36 объектах Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины и Министерства внутренних дел Украины, которые дислоцируются на территории 13 областей государства: Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской и Харьковской, а также АР Крым.

Стоимость работ по утилизации 120 тыс. тонн непригодных боеприпасов - около 972 млн. грн. Финансирование будет осуществляться исключительно за счет государственного бюджета Украины.