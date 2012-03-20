Погода на завтра

Завтра, 21 марта, в Украине ожидаются небольшие дожди, днем до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в южной части и большинстве западных областей без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь, ночью на северо-востоке с мокрым снегом, днем в восточных областях умеренный дождь.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на большей части территории страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге и западе до 15° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 7-12°; в Киеве - ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.