В Крыму разгромили мусульманское кладбище

Несколько разбитых надгробий обнаружили мусульмане на кладбище в Симферопольском районе Крыма.

Вандалы разгромили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

«В Мирном сегодня утром обнаружили несколько разрушенных надмогильных камней, машиной проехались по новым могилам. Пока количество не знаем. Мы выезжаем на место происшествия», - сказал А.АДЖИМАМБЕТОВ.

Милиция пока воздерживается от комментариев.