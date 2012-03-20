В Крыму разгромили мусульманское кладбище

12:39, 20 марта 2012
Общество
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Вандалы разбили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам

Несколько разбитых надгробий обнаружили мусульмане на кладбище в Симферопольском районе Крыма.

Вандалы разгромили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

«В Мирном сегодня утром обнаружили несколько разрушенных надмогильных камней, машиной проехались по новым могилам. Пока количество не знаем. Мы выезжаем на место происшествия», - сказал А.АДЖИМАМБЕТОВ.

Милиция пока воздерживается от комментариев.

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