Губернатор: в Америку можно ездить, когда все в порядке

Глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ пообещал «проверить законность поборов» со студентов Горловского государственного педагогического института иностранных языков, которых якобы вынуждали добровольно сдать деньги на погашение коммунальных долгов вуза.

Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в данном вузе и тот факт, что студенты 14 марта вышли на митинг протеста, А. ШИШАЦКИЙ возложил вину на руководство института.

«Скажем так – управление вуза, мягко говоря, на низком уровне… Не были проведены там тендеры, были неправильно составлены документы в казначейство. Это говорит об уровне управления вузом, о его руководстве», - сказал губернатор. Он отметил, что при этом ректор института на тот момент находился в США, тогда как вуз за коммунальные долги уже стали отключать не только от отопления, но и от энергоснабжения. И только личное вмешательство в ситуацию губернатора позволило остановить отключение учебных корпусов и общежитие от электроэнергии.

«Я вмешался в ситуацию на уровне облэнерго, на уровне Горловки, чтобы не отключали от энергоснабжения вуз, - рассказал А. ШИШАЦКИЙ.

«Институт находится в ведомстве Министерства образования и науки, молодежи и спорта… Я не дал отключить. А ректор оказался в Америке, наверное, он на каком-то семинаре. Главное, что его нет на месте… А можно выезжать в Америку, когда у тебя все в порядке в вузе», - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что, «наверное, правильное решение Министерства образования объединить этот горловский вуз со Славянским педагогическим институтом». По его мнению, будущая реорганизация и объединение вузов должно улучшить сложившуюся ситуацию в Горловском пединституте иностранных языков.

Но на сегодняшний день А. ШИШАЦКИЙ акцентировал, что «естественно, будет проверяться законность «добровольного принуждения» студентов оплачивать коммунальные долги института.

Как сообщал УНИАН, 14 марта студенты Горловского государственного педагогического института иностранных языков в Донецкой области передали СМИ Открытое письмо о том, что их вынуждают «в добровольном порядке» сдать деньги на оплату коммунальных долгов вуза.

В письме, в частности, говорится, что «администрация вуза обращается к студентам с просьбой в добровольно-принудительном порядке пожертвовать 250 грн. с человека на оплату задолженности учебного заведения по коммунальным услугам».

Студенты отмечают, что их просят средства перечислить на расчетный счет вуза, но «при этом не забыть написать на имя ректора небольшое заявление о своих благотворительных намерениях».

В письме напомнили, что в вузе обучаются около 4 тыс. студентов, поэтому «по 250 грн. с каждого это получается 1 млн. грн.».

Студенты возмущены сложившейся ситуацией, данное положение института считают «катастрофическим», потому что в след за отключением отопления вуз грозят отключить от электричества.

Авторы открытого письма также сообщили, что утром 14 марта возле центрального корпуса института уже прошла массовая акция протеста, где студенты выразили свое возмущение сложившейся ситуацией.