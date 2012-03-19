Николаевский прокурор переводит стрелки на следователя в деле Макар

Прокуратура Николаевской области настаивала на аресте подозреваемых в деле Оксаны МАКАР, но следователь самостоятельно принял решение отпустить их.

Об этом прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ заявил сегодня журналистам, сообщается в пресс-релизе пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сегодня В.ГАЛЬЦОВ ответил на вопросы николаевских журналистов, которые освещали действия общественников, устроивших пикет возле здания Николаевской областной прокуратуры. Как сообщает сайт «Преступности. НЕТ», организаторы требуют честного расследования дел двух пострадавших от насилия девушек О.МАКАР и Александры ПОПОВОЙ, а также выступают против начавшихся репрессий в милиции.

Как сообщили активисты корреспонденту сайта, якобы ни за что уже уволены несколько сотрудников Центрального райотдела, а многие рядовые сотрудники, которые спасали О.МАКАР, получили дисциплинарные взыскания, и сейчас якобы на них давят, чтобы вынудить написать заявления об уходе.

По словам пикетчиков, установленная палатка – это своеобразный пост, в котором будут дежурить активисты. Акция объявлена бессрочной.

Одновременно с пикетом В.ГАЛЬЦОВ ответил на вопросы журналистов по поводу задержания и ареста двоих подозреваемых в совершении преступления против О.МАКАР. В пресс-релизе прокуратуры сказано, что В.ГАЛЬЦОВ предоставил журналистам информацию о предусмотренном законодательством порядке определения меры пресечения для лиц, подозреваемых в совершении преступления. Он также разъяснил требования Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно полномочий следователя при проведении досудебного следствия.

В частности, прокурор отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, при проведении досудебного следствия все решения о направлении следствия и следственных действиях следователь принимает самостоятельно. Также В.ГАЛЬЦОВ разъяснил, что решение о применении предупредительных мер принимает суд по представлению следователя. Это представление согласуется с прокурором, и в данном случае прокуратура настаивала на применении ко всем троим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под арестом.

В.ГАЛЬЦОВ подчеркнул, что прокуратура принимает все необходимые меры для того, чтобы виновные в совершении преступления понесли наказание в соответствии с законом. Арестованные находятся в следственном изоляторе. По делу осуществляются все необходимые следственные действия. Уголовное дело находится на личном контроле у Генерального прокурора Украины, сообщают в областной прокуратуре.

Как сообщает сайт «Преступности. НЕТ», по поводу информации об увольнениях и дисциплинарных взысканий тех сотрудников милиции, которые спасали О.МАКАР, В.ГАЛЬЦОВ заявил, что никто никого пока не наказывал и все действовали в рамках закона.

«Никто никого пока не наказывает. МВД никого не наказало. Наше вышестоящее руководство в связи общественным резонансом дало команду – приехали соответствующие службы. Они смотрят с точки зрения закона. Никто никаких решений не выносил, никого не увольняли. Скажем пока что. Это не мое дело. Генеральная прокуратура и Главное следственное управление МВД расследуют. Я свою точку зрения сказал: я не вижу нарушений. Все действовали в рамках закона», - резюмировал прокурор Николаевской области.

Кроме того, прокурор области прокомментировал уголовное дело, возбужденное по факту преступления, совершенного по отношению к другой девушке, – 18-летней А.ПОПОВОЙ, которая в настоящее время в тяжелом состоянии находится в Николаевской больнице скорой медицинской помощи. Он отметил, что подозреваемый гражданин был задержан в день совершения преступления, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое молодчиков завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и пытались сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двух из них потом отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления.