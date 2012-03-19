В ГПУ проследят, чтобы истязатели Оксаны Макар не «отмазались»

Генеральный прокурор Украины взял на личный контроль ход расследования уголовного дела относительно преступлений, в результате которых пострадала Оксана Макар.

Постановлением заместителя Генерального прокурора дело передано в Главное следственное управление МВД Украины. Проводятся все необходимые следственные действия, сообщил "Комсомольской правде в Украине" заместитель Генпрокурора Евгений Блаживский. Группа работников центрального аппарата ГПУ работает в Николаеве, по результатам будет дана правовая оценка работе правоохранителей.

- Как человек и как прокурор я разделяю обеспокоенность этими событиями, и приложу все необходимые от меня усилия, чтобы не допустить даже разговоров на тему снисходительного отношения к отдельным преступникам, которые фигурируют по делу. А также, чтобы все трое понесли заслуженное наказание, - сказал "КП" Евгений Блаживский.

Напомним, 19-летнюю девушку жестоко изнасиловали, душили, а затем и подожгли трое отморозков в Николаеве. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии, лучшие врачи борются за ее жизнь.