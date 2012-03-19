Полковник использовал 16 контрактников как рабсилу

Военная прокуратура Черниговского гарнизона завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении командира воинской части полка связи Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Ч. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 423 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование военным служебным лицом подчиненного для личных услуг или услуг другим лицам).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, досудебным следствием установлено, что по приказу командира 16 военнослужащих контрактной службы с мая по октябрь 2011 года с понедельника по пятницу ночью выполняли грузовые работы на объектах частного предприятия. Днем эти военнослужащие, с согласия командования части, непосредственно на службе отсутствовали, к несению нарядов не привлекались. За выполненные ими работы в августе 2011 года полковник Ч. получил продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки на общую сумму 20 тыс. грн., которые использовал на празднование 70-летия воинской части.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Деснянский райсуд г. Чернигова.